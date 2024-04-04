Зеленский о терроре РФ: Неприемлемо, что столько стран все еще думают, как противодействовать

Украинский президент высказался о регулярных ударах российских захватчиков по Харькову и другим населенным пунктам в разных регионах страны.

"Говорил сегодня с военными о том, как дать больше защиты Харькову - именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Усиление ПВО для Харькова, всей Харьковской области, Сумской области, южных регионов - это абсолютно неотложная потребность", - отмечает Зеленский.

Он выразил благодарность каждой стране и лидеру, которые сейчас "в коммуникации с нами ищут возможности помощи".

"Это совершенно неприемлемо, что столько стран мира по-прежнему думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений - нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию", - заявил Зеленский.

Он добавил, что соответствующая работа с партнерами будет продолжена.

Российский удар по Харькову 4 апреля

Напомним, этой ночью захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, ночью 4 апреля противник атаковал Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего были зафиксированы пуски 20 "шахедов". ПВО сбило 11 из них. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар оккупантов по Харькову и заявил, что укрепление возможностей противовоздушной обороны Украины поможет сохранить жизнь, и подчеркнул, что "российские террористы будут отвечать" за такие атаки.