Десять систем Patriot для України кардинально змінили б ситуацію у війні, - Зеленський

Передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що якби Україна отримала б у найближчі місяці десять систем Patriot для ключових індустріальних центрів і якби ці системи наша країна могла б застосувати ближче до фронту, ворог "відступив би".

"Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. Десять Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, Україна почала отримувати зенітні ракетні комплекси Patriot від союзників ще минулого року.

Це одна з двох систем у наших захисників, яка здатна збивати балістичні ракети.

Patriot передали Україні США, Німеччина та Нідерланди.

Востаннє про постачання ЗРК в Україну було відомо 14 грудня минулого року.