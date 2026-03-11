Зеленський порівняв Орбана з Путіним і закликав ЄС до "плану Б"

Україні потрібен альтернативний план фінансової підтримки від ЄС через шантаж угорського прем'єра Віктора Орбана, який діє в інтересах Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Необхідність "плану Б"

Глава держави наголосив, що Європа має розробити запасний варіант фінансування, щоб не залежати від позиції Будапешта.

Зеленський підкреслив, що затримка допомоги є критичною для української економіки та оборонного сектору.

"Нам і Європі, нам усім потрібен цей план Б. Наші європейські партнери та справжні друзі знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", - заявив президент.

Звинувачення у шантажі та роботі на РФ

Зеленський відкрито розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за блокування санкцій проти Росії та фінансової допомоги Києву.

На думку президента, дії угорського лідера фактично грають на руку Кремлю.

"Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить сьогодні - він не атакує ракетами чи безпілотниками нашу територію", - зазначив Зеленський, додавши, що Орбан також повністю поділяє російські пропагандистські наративи.

Суперечка через нафтопровід

Окрім фінансових питань, сторони мають розбіжності щодо роботи нафтопроводу "Дружба". Угорщина та Словаччина вимагають термінового ремонту труби, якою отримують російську нафту, і звинувачують Київ у затягуванні процесу.

Своєю чергою, Україна наголошує, що пошкодження об'єкта є наслідком російських обстрілів.