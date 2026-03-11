Зеленский сравнил Орбана с Путиным и призвал ЕС к "плану Б"

Украине нужен альтернативный план финансовой поддержки от ЕС из-за шантажа венгерского премьера Виктора Орбана, который действует в интересах России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Необходимость "плана Б"

Глава государства подчеркнул, что Европа должна разработать запасной вариант финансирования, чтобы не зависеть от позиции Будапешта.

Зеленский подчеркнул, что задержка помощи является критической для украинской экономики и оборонного сектора.

"Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", - заявил президент.

Обвинения в шантаже и работе на РФ

Зеленский открыто раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование санкций против России и финансовой помощи Киеву.

По мнению президента, действия венгерского лидера фактически играют на руку Кремлю.

"Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает сегодня - он не атакует ракетами или беспилотниками нашу территорию", - отметил Зеленский, добавив, что Орбан также полностью разделяет российские пропагандистские нарративы.

Спор из-за нефтепровода

Кроме финансовых вопросов, стороны имеют разногласия по работе нефтепровода "Дружба". Венгрия и Словакия требуют срочного ремонта трубы, по которой получают российскую нефть, и обвиняют Киев в затягивании процесса.

В свою очередь, Украина отмечает, что повреждение объекта является следствием российских обстрелов.