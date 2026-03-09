ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

На кону безпека Європи: у ЄК розставили крапки над "і" щодо кредиту Україні

15:54 09.03.2026 Пн
2 хв
Брюссель іде ва-банк, попри будь-які зовнішні загрози
aimg Валерія Поліщук
На кону безпека Європи: у ЄК розставили крапки над "і" щодо кредиту Україні Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Очільниця Єврокомісії наголосила, що підтримка триватиме незалежно від глобальної політичної ситуації, оскільки на кону стоїть безпека всієї Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Читайте також: В ЄС сподіваються зробити "хоч щось" із вето Угорщини на кредит для України, - Politico

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС виконає свої зобов'язання перед Києвом, попри будь-які зовнішні обставини. Вона підтвердила виділення масштабного кредиту, що є критично важливим для стабільності України.

"Ми надамо цей кредит у 90 мільярдів євро. Ми виконаємо свої зобов'язання, бо на кону наша довіра, а ще важливіше - наша безпека. Для нас це надзвичайно важливо і абсолютно ясно", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа завжди буде на боці України, а війна має закінчитися справедливим миром, який не дозволить прорости "зернам майбутніх конфліктів".

Саботаж з боку Орбана

Угорщина під керівництвом преемʼєра Віктора Орбана перешкоджає отриманню Україною макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Основною умовою розблокування коштів Будапешт називає відновлення постачання російської сировини через нафтопровід "Дружба".

Через таку позицію угорської сторони Київ ризикує зіткнутися з дефіцитом бюджету вже навесні.

На тлі цього протистояння президент Володимир Зеленський натякнув на радикальні заходи у разі продовження саботажу, тоді як Орбан розцінив це як загрозу національній безпеці Угорщини та пригрозив силовим розв'язанням питання транзиту нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єврокомісія Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС