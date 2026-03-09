На кону безпека Європи: у ЄК розставили крапки над "і" щодо кредиту Україні

Європейський Союз підтвердив готовність надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Очільниця Єврокомісії наголосила, що підтримка триватиме незалежно від глобальної політичної ситуації, оскільки на кону стоїть безпека всієї Європи.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС виконає свої зобов'язання перед Києвом, попри будь-які зовнішні обставини. Вона підтвердила виділення масштабного кредиту, що є критично важливим для стабільності України.

"Ми надамо цей кредит у 90 мільярдів євро. Ми виконаємо свої зобов'язання, бо на кону наша довіра, а ще важливіше - наша безпека. Для нас це надзвичайно важливо і абсолютно ясно", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа завжди буде на боці України, а війна має закінчитися справедливим миром, який не дозволить прорости "зернам майбутніх конфліктів".