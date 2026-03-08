Готовий перейняти "естафету" Орбана: Фіцо погрожує заблокувати пакет допомоги ЄС для України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заблокує великий кредит ЄС для України на 90 млрд доларів, якщо інспектори не зможуть оглянути пошкоджений нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своєму відеозверненні Фіцо анонсував, що 10 березня зустрінеться в Парижі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і вимагатиме, щоб експерти відвідали нафтопровід "Дружба".

В іншому разі, якщо цього не станеться, прем'єр Словаччини погрожує перейняти естафету угорського прем'єра Віктора Орбана і теж заблокує кредит ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.

"Найважливішим посланням буде те, що Словаччина готова, за необхідності, перейняти естафету в Угорщини. Блокування цього величезного військового подарунка Україні є законним інструментів для відновлення поставок нафти", - сказав він.

Reuters також зазначає, що Словаччина вже призупинила аварійні поставки електроенергії в Україну на тлі конфлікту.