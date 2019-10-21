Зеленский поблагодарил Абэ за сохранение Японией санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил за сохранение санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, украинский президент поблагодарил за непризнание незаконной оккупации Крыма.

"Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнание незаконной оккупации Крыма, сохранение санкций против России", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Японии. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Отметим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций с Российской Федерации. Он также подчеркнул, что санкции - это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжения агрессии со стороны России. Они должны сохраниться в том состоянии, в котором они сейчас, или усилится.

РБК-Украина писало, глава МИД Нидерландов заявлял, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения минских соглашений.