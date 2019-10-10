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Нидерланды не позволят снять санкции с РФ без выполнения минских соглашений

Новости » Политика    10.10.2019 - 14:51
Нидерланды не позволят снять санкции с РФ без выполнения минских соглашений
Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что снятие санкций зависит от действий России

Нидерланды не позволят ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения минских соглашений. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Сетф Блок, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы МИД Нидерландов, снятие санкций будет зависеть от поведения Российской Федерации.

"Нидерланды не признают аннексии Крыма. Нидерланды не позволят, чтобы санкции ЕС против России были ослаблены без надлежащего выполнения минских соглашений. Санкции были введены против России за незаконную аннексию Крыма и действия на востоке Украины. Их снятие будет зависеть от поведения России", - сообщил Блок.

НАЖИВО Долучайтеся до спільної пресконференції Міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка та Королівства Нідерландів Стефа Блока.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Кроме того, чиновник заверил в поддержке суверенитета Украины.

"Я надеюсь, что дальше наши отношения продолжат улучшаться по мере продолжения соглашения об ассоциации Украины с ЕС... Нидерланды остаются абсолютно в четкой позиции по поддержке суверенитета и территориального единства и независимости Украины", - сказал Блок.

Напомним, в начале октября Великобритания смягчила санкции против России. В частности, были внесены правки в закон об экспортном контроле, которые позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса "ЭкзоМарс-2020".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Стеф Блок обсудил вопрос расследования авиакатастрофы МН17 с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Офисе Зеленского, стороны обсудили вопросы сотрудничества по завершению расследования и проведения судебного процесса. Ранее сообщалось, что нидерландский парламент принял решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы MH17, в котором планируют изучить роль Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе.

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