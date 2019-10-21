Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував за збереження санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, український президент подякував за невизнання незаконної окупації Криму.

"Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський знаходиться з робочим візитом у Японії. Він візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації. Він також підкреслив, що санкції - це той єдиний механізм, який є зараз у міжнародного співтовариства, щоб протистояти продовження агресії з боку Росії. Вони повинні або зберегтися в тому стані, в якому вони зараз, або посилиться.

РБК-Україна писало, глава МЗС Нідерландів заявляв, що його країна не дозволить послабити санкції Європейського союзу проти Росії без виконання мінських угод.