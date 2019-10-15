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Европолитики не обсуждают снятие санкций с РФ, - Пристайко

Новости » Политика    15.10.2019 - 06:40
Европолитики не обсуждают снятие санкций с РФ, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Снятие санкций возможно только после выполнения Россией соглашений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций с Российской Федерации. Об этом он сказал после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Пристайко отметил, что во время общения в формате Совета ЕС в Люксембурге и на слушаниях в Европарламенте в Брюсселе он убедился, что позиция европейских министров не отличается от позиции евродепутатов. Они осознают, какую опасность для всех, а не только для Украины, создает ныне Российская Федерация.

"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит свою часть соглашений. Вопрос о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал - не обсуждаются", - отметил глава украинской дипломатии.

Он также подчеркнул, что санкции это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны либо сохраниться в том состоянии, в котором они сейчас, либо усилится.

"И мы как раз призвали сегодня во время встречи с министрами усилить санкции, например, в ответ на проведение очередных так называемых "выборов" в Крыму", - отметил Пристайко.

Ранее глава МИД Нидерландов заявлял, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения минских соглашений.

РБК-Украина писало, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что планы правительства Алексея Гончарука и президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе являются удовлетворительными.

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