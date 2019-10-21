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Зеленский прибыл в Японию

Новости » Политика    21.10.2019 - 08:21
Зеленский прибыл в Японию
Фото: Владимир и Елена Зеленські прибыли в Японии (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский прибыл в страну с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Зеленский прибыл в страну с рабочим визитом. В частности, украинский президент примет участие в церемонии интронизации (возведения на престол) императора Японии Нарухито.

Фото: Владимир и Елена Зеленські прибыли в Японии (facebook.com/president.gov.ru)

Зеленский проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат местного парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский был в Латвии. Там он встретился с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. После встречи Латвия на всех площадках выступала против проекта "Северный поток - 2".

Кроме того, ранее Зеленский в понедельник, 23 сентября, совершил визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом. После этой встречи в США опубликовали стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского после победы партия "Слуга народа" на парламентских выборах в Украине.

В результате этого, началось расследование возможного давления Трампа на Зеленского, а в США объявили о начале процедуры импичмента Трампа.

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов передан на подпись Зеленскому
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