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Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ

Новости » Политика    13.09.2019 - 09:51
Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ
Фото: Владимир Зеленский (https://twitter.com/yes_ukraine)

Зеленский призывает международное сообщество сохранить санкции против России

Президент Владимир Зеленский призывает международное сообщество сохранить санкции против России. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.

"Иногда они (международные партнеры,- ред.) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - заявил он.

Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФФото: Зеленский на форуме (twitter.com/gbezhuashvili)

Отметим, что сегодня освобожденный из российской колонии Олег Сенцов на форуме показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев. Эту банку он передал Владимиру Зеленскому, с просьбой наполнить ее как можно быстрее.

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече лидеров стран "нормандской четверки". Он отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.

Президент надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года.

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