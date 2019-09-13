Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против РФ

Зеленский призывает международное сообщество сохранить санкции против России
Президент Владимир Зеленский призывает международное сообщество сохранить санкции против России. Об этом он заявил на форуме YES, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.
"Иногда они (международные партнеры,- ред.) думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, извините, мы теряем людей. Санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка. Это налог ради мира и пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - заявил он.
Выступление Президента Украины Владимира Зеленского на 16-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия».
Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 12 сентября 2019 г.
Фото: Зеленский на форуме (twitter.com/gbezhuashvili)
Отметим, что сегодня освобожденный из российской колонии Олег Сенцов на форуме показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев. Эту банку он передал Владимиру Зеленскому, с просьбой наполнить ее как можно быстрее.
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече лидеров стран "нормандской четверки". Он отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.
Президент надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года.