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Зеленский поблагодарил Абэ за сохранение Японией санкций против РФ

Новости » Политика    21.10.2019 - 10:17
Зеленский поблагодарил Абэ за сохранение Японией санкций против РФ
Фото: Владимир Зеленский и Синдзо Абэ (twitter.com/APUkraine)

Зеленский также поблагодарил за непризнание незаконной оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил за сохранение санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, украинский президент поблагодарил за непризнание незаконной оккупации Крыма.

"Благодарны за последовательную политику Японии по поддержке Украины и непризнание незаконной оккупации Крыма, сохранение санкций против России", - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Абэ за сохранение Японией санкций против РФ

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Японии. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Отметим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций с Российской Федерации. Он также подчеркнул, что санкции - это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжения агрессии со стороны России. Они должны сохраниться в том состоянии, в котором они сейчас, или усилится.

РБК-Украина писало, глава МИД Нидерландов заявлял, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского союза против России без выполнения минских соглашений.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЯпонияСанкции
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