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Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ

Новини » Політика    21.10.2019 - 10:17
Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ
Фото: Володимир Зеленський і Сіндзо Абе (twitter.com/APUkraine)

Зеленський також подякував за невизнання незаконної окупації Криму

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував за збереження санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, український президент подякував за невизнання незаконної окупації Криму.

"Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ

Нагадаємо, Зеленський знаходиться з робочим візитом у Японії. Він візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації. Він також підкреслив, що санкції - це той єдиний механізм, який є зараз у міжнародного співтовариства, щоб протистояти продовження агресії з боку Росії. Вони повинні або зберегтися в тому стані, в якому вони зараз, або посилиться.

РБК-Україна писало, глава МЗС Нідерландів заявляв, що його країна не дозволить послабити санкції Європейського союзу проти Росії без виконання мінських угод.

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