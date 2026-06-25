Колишній полковник СБУ, якого на держзраді піймав Малюк, отримав довічне

Ексначальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру засудили до довічного ув'язнення за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Суд визнав полковника та кадрового офіцера СБУ винним у роботі на ворога в умовах воєнного стану. Оскільки посадовець мав доступ до державної таємниці та координував боротьбу з тероризмом, його діяльність завдала серйозної шкоди безпеці країни.

Встановлено, що російські спецслужби завербували Козюру ще у березні 2018 року у Відні. За грошову винагороду він погодився збирати й передавати ФСБ РФ секретні оборонні дані.

Для конспірації офіцер спілкувався з російськими кураторами через посередника, проте всі шифрограми підписував особисто.

Шпигунство під час війни

Найбільш активно зрадник діяв після повномасштабного вторгнення РФ. Він стежив за командними пунктами СБУ та передавав ворогу інформацію про наслідки ударів по бізнес-центрах, а також дані про кількість поранених військових і цивільних.

Протягом 2024-2025 років зрадник систематично передавав інформацію про результати ракетних обстрілів Києва та місця дислокації підрозділів СБУ.

Також він злив росіянам таємні документи про об'єкти критичної інфраструктури, зокрема про роботу газотранспортної системи та плани щодо посилення її протиповітряної оборони.

Затримання "щура"

Кравченка викрили у лютому 2025 року - його затримував особисто тодішній голова СБУ Василь Малюк.

Малюк особисто входив до слідчо-оперативно групи, яка розробляла зрадника, а про всі етапи операції доповідав президенту Володимиру Зеленському.

СБУ вдалося задокументувати 14 епізодів протиправної діяльності зрадника. Під час слідства Кравченко повністю визнав свою провину та підтвердив, що співпрацював із ФСБ РФ заради фінансової винагороди.