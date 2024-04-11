Зеленський про плани РФ: критично важливо, щоб партнери України виконали обіцяне

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.

Нова масована атака Росії

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Зокрема, окупанти запускали "Кинджали". За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, "Кинджали" долетіли до заходу України.

Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області та інші регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема. У Харківській області ввели графіки відключення світла.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Протиповітряна оборона для України

Ми писали, що наприкінці лютого президент Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що країні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.

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