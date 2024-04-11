Наслідки масованої атаки на енергетику: в одній області введені графіки відключень
Росіяни у ніч на 11 квітня завдали нового масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Харківській області введені графіки аварійних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, з 06:31 у Харківській області введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувались.
Атака 11 квітня
Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинджал"), а також дронів-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, під атакою також були об'єкти енергетики.
За словами заступника керівника ОП Олексія Кулеби, найскладніша ситуація через нинішню масовану атаку РФ по Україні - в Харківській області.
Атака 11 квітня
Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинджал"), а також дронів-камікадзе. Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, під атакою також були об'єкти енергетики.
Зокрема, російські війська атакували одразу дві теплоелектростанції ДТЕК під час обстрілу 11 квітня.
За словами заступника керівника ОП Олексія Кулеби, найскладніша ситуація через нинішню масовану атаку РФ по Україні - в Харківській області.
"Там більше 10 ракетних ударів лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області - більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання. Метрополітен працює в якості укриття", - розповів чиновник.
Удари по енергетичній інфраструктурі
В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).
Як повідомляло РБК-Україна, Україна найближчим часом запропонує міжнародним партнерам, зокрема країнам G7 участь у двох планах, які пропонується реалізовувати паралельно.
План "А" стосуватиметься відновлення пошкоджених енергооб'єктів. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні. План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не лише газотурбінних установок.