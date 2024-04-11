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Зеленський прилетів до Литви для участі в саміті Триморʼя

Четвер 11 квітня 2024 11:12
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Зеленський прилетів до Литви для участі в саміті Триморʼя Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

За його словами, у нього заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

"Головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор", - заявив президент.

Він зазначив, що російське зло - це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право.

Допомога Литви Україні

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство України в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявляв президент Ґітанас Науседа.

А на початку квітня у Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.

Напередодні до Києва завітав міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас і зустрівся з Зеленським.

Крім того, Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури.

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