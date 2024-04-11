Зеленский о планах РФ: критически важно, чтобы партнеры Украины выполнили обещанное

"Фронт. Я четко очертил то, что планирует делать Путин в этом году. У нас есть достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый партнер выполнил обещанное по поставкам оружия и снарядов, а также по нашим договоренностям о совместном производстве", - сказал президент.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно пускают ракеты, в то же время к этому по словам главы государства увеличивается и количество обещаний о помощи от партнеров.

"Каждый день украинские воины на фронте выдерживают жесткое давление российской артиллерии и управляемых авиабомб. Реальность наконец должна начать соответствовать словам. Я благодарю всех партнеров, которые действительно реализуют то, о чем мы договорились. Должны сделать все, не теряя время, чтобы наши силы стали больше", - подчеркнул он.