Зеленський підписав нові санкції проти пропагандистів і виправдовувачів агресії РФ

Останні санкції України проти РФ

У грудні Україна запровадила санкції проти майже 700 танкерів так званого "тіньового флоту" Росії, які використовуються для перевезення підсанкційної нафти в обхід міжнародних обмежень.

Раніше, у вересні, Київ увів персональні санкції проти осіб та компаній, причетних до підтримки військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та енергетичного сектору.

Крім того, Україна узгодила санкційні кроки з Канадою: під обмеження потрапили 139 фізичних і юридичних осіб, залучених до забезпечення російської воєнної машини. Серед них - і родичі Володимира Путіна.

Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.

А 4 січня глава держави підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Росії.