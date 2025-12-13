Україна ввела санкції проти 700 танкерів "тіньового флоту", - Зеленський

Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів зі складу російського "тіньового флоту", який перевозить підсанкційну російську нафту в обхід встановлених цивілізованим світом обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського, сайт Офісу президента та відповідний указ .

Зеленський зазначив, що під сьогоднішні санкції України потрапило майже 700 суден ворога, які допомагають Кремлю фінансувати війну. Це більшість флоту РФ, яка перевозить нафту та інші енергоресурси.

"Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав - зокрема, це понад 50 юрисдикцій", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна змусить партнерів заблокувати кожне судно, кожну компанію-судновласника та всю інфраструктуру російського нафтового експорту.

"Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв. Тиск на Росію та дипломатія заради закінчення війни мають йти пліч-о-пліч, щоб був необхідний результат", - підкреслив він.

За даними ОПУ, Україна застосувала санкції проти 656 морських суден, які є частиною "тіньового флоту" Росії. Зазначається, що це найбільший санкційний пакет проти російських танкерів та інших суден.

Україна також провела моніторинг Чорного, Червоного та Балтійського морів та встановила кожне судно, яке використовували росіяни. Власники суден наказували вимикати Автоматичну ідентифікаційну систему та використовували "сірі схеми", щоб приховати право власності й походження вантажу.

"Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій", - додали в повідомленні.