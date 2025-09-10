Україна ввела санкції проти осіб, що підтримують російський ВПК: хто в списку

Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

Дане рішення передбачає економічні та інші обмежувальні заходи, контроль за виконанням яких покладено на РНБО та відповідні державні органи, а також передбачає координацію з міжнародними партнерами для посилення ефективності санкцій.

Обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб та 35 компаній (одна з Білорусі). Серед них:

Сьогодні Зеленський запровадив ще низку санкцій проти Росії у сфері ВПК.

Варто зазначити, що сьогодні, 10 вересня, Україна синхронізувала антиросійські санкції з Британією, зокрема проти осіб, задіяних у забезпеченні роботи тіньового флоту танкерів.

За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Він відзначив, що це:

47 фізичних осіб,

81 юридична особа.

Варто зауважити, що нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.

Також президент Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.

А незадовго до цього Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.