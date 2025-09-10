ua en ru
Україна ввела санкції проти осіб, що підтримують російський ВПК: хто в списку

Україна, Середа 10 вересня 2025 18:59
UA EN RU
Україна ввела санкції проти осіб, що підтримують російський ВПК: хто в списку Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський запровадив ще низку санкцій проти Росії у сфері ВПК.

Обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб та 35 компаній (одна з Білорусі). Серед них:

  • ІТ-компанії та їхні керівники, що постачають рішення для ворожого ВПК,
  • юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво РЕБ та іншого обладнання,
  • підприємства й власники, які організували імпорт в обхід санкцій.

Дане рішення передбачає економічні та інші обмежувальні заходи, контроль за виконанням яких покладено на РНБО та відповідні державні органи, а також передбачає координацію з міжнародними партнерами для посилення ефективності санкцій.

Варто зазначити, що сьогодні, 10 вересня, Україна синхронізувала антиросійські санкції з Британією, зокрема проти осіб, задіяних у забезпеченні роботи тіньового флоту танкерів.

За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Він відзначив, що це:

  • 47 фізичних осіб,
  • 81 юридична особа.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.

Також президент Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.

А незадовго до цього Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.

