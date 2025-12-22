ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна готує одразу кілька санкційних пакетів проти РФ: Зеленський розкрив деталі

Понеділок 22 грудня 2025 13:23
UA EN RU
Україна готує одразу кілька санкційних пакетів проти РФ: Зеленський розкрив деталі Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував одразу кілька пакетів санкцій проти росіян та їх партнерів за підтримку війни проти України. Нові обмеження будуть запроваджені вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

"Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. Буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, що працюють із російською воєнною промисловістю, і це не тільки особи з Росії, але, зокрема, і з Китаю", - зазначив Зеленський.

За його словами, також готубться санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії.

"Працюємо з європейськими структурами щодо деталей 20-го пакета санкцій Євросоюзу, і головне завдання – щоб європейські санкції розширили тиск на енергетичні активи (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна та пов’язаних із ним олігархів", - додав глава держави.

Він також зазначив, що готується новий санкційний пакет Канади. Україна продовжить і процеси синхронізації санкцій, відповідні рішення РНБО України та укази будуть вже незабаром.

Останні санкції України проти РФ

Нагадаємо, у грудні Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів зі складу російського "тіньового флоту", який перевозить підсанкційну російську нафту в обхід встановлених цивілізованим світом обмежень.

Також у вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.

Крім того, Україна повністю синхронізувала цьогорічні санкції з Канадою. Вони охоплюють 139 фізичних та юридичних осіб, які працюють на військову машину РФ, серед яких є й родичі Володимира Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України Російська Федерація
Новини
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Рада формує групу для швидкої роботи над законом про вибори під час війни
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ