Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна

Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Серед них є родичі глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зокрема, сьогодні Володимир Зеленський підприсав указ про синзранізацію санкцій. На сайті президента вказано, що вони торкнулися 74 осіб і 65 юридичних осіб, які причетні до

промислової та енергетичної галузей РФ;

російського ВПК;

пропаганди російських наративів за кордоном;

інформаційних операцій проти України;

і також обмеження стосуються представників органів державної влади Росії та силових структур Білорусі.

Причому в санкційному списку, який синхронізувала Україна, фігурують родичі Володимира Путіна, а саме:

Людмила Очеретна - колишня дружина Путіна;

Артур Очеретний - її нинішній чоловік;

Михайло Путін - двоюрідний брат Путіна;

Михайло Шеломов - племінник Путіна;

Ігор Зеленський - колишній чоловік доньки Путіна.

Щодо юридичних осіб, на сайті президента виділили деякі з компаній та пояснили, чим вони займаються. Зокрема:

"Олчіпс" - постачає в Росію товари подвійного призначення (мікроелектроніка);

китайська компанія "Хенгуе Тек" - постачальник електронних інтегральних схем;

китайська "Вай-ей-ейч Електронікс Ейч-кей Ко" - дистриб'ютор електронних компонентів;

кіпрський "Азія Шіппінг Холдинг" - власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ;

"Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА" - пов’язана з російською торгівлею нафтою;

також під санкціями опинилися особи, дотичні до компанії "Трансморфлот" та Архангельського морського порту.

"Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів", - резюмували на сайті президента.