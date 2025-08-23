Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна
Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Серед них є родичі глави Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
Зокрема, сьогодні Володимир Зеленський підприсав указ про синзранізацію санкцій. На сайті президента вказано, що вони торкнулися 74 осіб і 65 юридичних осіб, які причетні до
- промислової та енергетичної галузей РФ;
- російського ВПК;
- пропаганди російських наративів за кордоном;
- інформаційних операцій проти України;
- і також обмеження стосуються представників органів державної влади Росії та силових структур Білорусі.
Причому в санкційному списку, який синхронізувала Україна, фігурують родичі Володимира Путіна, а саме:
- Людмила Очеретна - колишня дружина Путіна;
- Артур Очеретний - її нинішній чоловік;
- Михайло Путін - двоюрідний брат Путіна;
- Михайло Шеломов - племінник Путіна;
- Ігор Зеленський - колишній чоловік доньки Путіна.
Щодо юридичних осіб, на сайті президента виділили деякі з компаній та пояснили, чим вони займаються. Зокрема:
- "Олчіпс" - постачає в Росію товари подвійного призначення (мікроелектроніка);
- китайська компанія "Хенгуе Тек" - постачальник електронних інтегральних схем;
- китайська "Вай-ей-ейч Електронікс Ейч-кей Ко" - дистриб'ютор електронних компонентів;
- кіпрський "Азія Шіппінг Холдинг" - власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ;
- "Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА" - пов’язана з російською торгівлею нафтою;
- також під санкціями опинилися особи, дотичні до компанії "Трансморфлот" та Архангельського морського порту.
"Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів", - резюмували на сайті президента.
Інші санкції
Нагадаємо, що Зеленський підписав також другий указ. Він стосується санкцій проти 28 осіб, які залучені до ведення бізнесу на тимчасово окупованій території України та пропагандистської діяльності. Серед них, зокрема, блогери та військові кореспонденти.
Відомо, що у списку 4 громадянина Ірану, а решта - громадяни Росії та України.