Зеленский подписал новые санкции против пропагандистов и оправдателей агрессии РФ

Последние санкции Украины против РФ

В декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров так называемого "теневого флота" России, которые используются для перевозки подсанкционной нефти в обход международных ограничений.

Ранее, в сентябре, Киев ввел персональные санкции против лиц и компаний, причастных к поддержке военно-промышленного комплекса РФ, ее теневого флота и энергетического сектора.

Кроме того, Украина согласовала санкционные шаги с Канадой: под ограничения попали 139 физических и юридических лиц, привлеченных к обеспечению российской военной машины. Среди них - и родственники Владимира Путина.

В конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

А 4 января глава государства подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России.