ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський підписав нові санкції проти пропагандистів і виправдовувачів агресії РФ

Україна, Субота 17 січня 2026 15:51
UA EN RU
Зеленський підписав нові санкції проти пропагандистів і виправдовувачів агресії РФ Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав нове санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, також погоджено подальші санкційні кроки, про які буде оголошено найближчим часом. Глава держави наголосив, що тиск на Росію має зберігатися, а Україна й надалі працюватиме над синхронізацією санкційних рішень із партнерами.

"Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина - це пропозиції України", - заявив він.

Останні санкції України проти РФ

У грудні Україна запровадила санкції проти майже 700 танкерів так званого "тіньового флоту" Росії, які використовуються для перевезення підсанкційної нафти в обхід міжнародних обмежень.

Раніше, у вересні, Київ увів персональні санкції проти осіб та компаній, причетних до підтримки військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та енергетичного сектору.

Крім того, Україна узгодила санкційні кроки з Канадою: під обмеження потрапили 139 фізичних і юридичних осіб, залучених до забезпечення російської воєнної машини. Серед них - і родичі Володимира Путіна.

Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.

А 4 січня глава держави підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Санкції проти Росії Пропагандист Володимир Зеленський
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу