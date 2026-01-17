ua en ru
Зеленский подписал новые санкции против пропагандистов и оправдателей агрессии РФ

Украина, Суббота 17 января 2026 15:51
Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал новое санкционное решение, направленное против лиц, которые оправдывают российскую агрессию и используются Кремлем в пропагандистских целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, также согласованы дальнейшие санкционные шаги, о которых будет объявлено в ближайшее время. Глава государства подчеркнул, что давление на Россию должно сохраняться, а Украина и в дальнейшем будет работать над синхронизацией санкционных решений с партнерами.

"Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но украинских санкционных решений в списках партнеров. Уже сейчас в персональных санкциях партнеров, также в списках против юридических лиц существенная часть - это предложения Украины", - заявил он.

Последние санкции Украины против РФ

В декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров так называемого "теневого флота" России, которые используются для перевозки подсанкционной нефти в обход международных ограничений.

Ранее, в сентябре, Киев ввел персональные санкции против лиц и компаний, причастных к поддержке военно-промышленного комплекса РФ, ее теневого флота и энергетического сектора.

Кроме того, Украина согласовала санкционные шаги с Канадой: под ограничения попали 139 физических и юридических лиц, привлеченных к обеспечению российской военной машины. Среди них - и родственники Владимира Путина.

В конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

А 4 января глава государства подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых являются гражданами и резидентами России.

