Українська делегація вже на шляху до США. На зустрічі можуть бути європейці, - Зеленський

Українська делегація вже вирушила до США на переговори щодо мирного плану. Можливо, на зустрічі будуть присутні європейські партнери.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів у відповідь на питання журналістів.

"Є кілька запитань про Донбас, про нашу позицію. Я вже кілька разів про це говорив. Ми всі знаємо позицію Росії. Вони хочуть захоплення тотального Донбасу, а зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це їх була позиція, вона відкрита", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не готова на відповідні кроки, тому США шукають компроміс.

"Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договору щодо відбудови - всіх документів, всіх можливих кроків зараз команди будуть зустрічатись. П'ятниця - субота. Наша команда буде в США. Вона вже на шляху до США. Американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може, будуть європейці", - розповів він.