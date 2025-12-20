Зустріч України з американськими та європейськими партнерами у США завершилася, - Умєров

У п'ятницю, 19 грудня, у США відбулись перемовини України з американськими та європейськими партнерами. Наразі зустріч завершена і сторони домовилися про подальші кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками поінформував президента України. Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", - написав Умєров.

Переговори в США

Нагадаємо, що 18 грудня президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація вирушила до США на новий раунд переговорів щодо завершення війни.

Глава держави розповів, що на зустрічі планується обговорення мирного плану США з 20 пунктів, гарантій безпеки та договору про відновлення України.

Вже 19 грудня Рустем Умєров також повідомив, що він разом з начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим зустрінеться з представниками США. Також секретар РНБО підтвердив інформацію про те, що до переговорів залучать європейських чиновників.

За даними РБК-Україна, планувалася зустріч Умєрова з Віткоффом і представниками Франції, Німеччини та Британії.

Варто зазначити, що за даними Politico, цими вихідними в США відбудуться ще одні переговори - американців з росіянами. AP писало, що Кремль відправляє на зустріч російського посланника Кирила Дмитрієва.

Попередньо, Дмитрієв повинен зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. При цьому держсекретар США Марко Рубіо теж допустив, що може взяти участь у сьогоднішніх переговорах з РФ, 20 грудня.

Також Рубіо розповів, що США під час переговорів з представниками України та Росії намагаються з'ясувати, на що сторони готові піти, щоб настав мир.