Головна » Новини » Війна в Україні

Посланець Путіна вилетів у Маямі на зустріч із Віткоффом і Кушнером, - Reuters

Субота 20 грудня 2025 08:08
UA EN RU
Посланець Путіна вилетів у Маямі на зустріч із Віткоффом і Кушнером, - Reuters Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв уже попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання питання мирного плану для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

"Тристоронні контакти з українською стороною не плануються", - сказало російське джерело, знайоме з ходом візиту.

Reuters зазначає, що зустріч Дмитрієва в Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме - він не уточнив.

Мирний план США

Нагадаємо, що Україна, США та Європа вже впродовж місяця працюють над тим, щоб зробити мирний план США реалізованим і прийнятним для Києва. Паралельно Вашингтон має контакти і з Москвою, щоб враховувати думку обох сторін.

Напередодні візиту Умерова в Майамі, президент України Володимир Зеленський анонсував, що на майбутніх переговорах буде обговорення мирного плану США з 20 пунктів, гарантій безпеки та договору про відновлення України.

Варто додати, що вчора держсекретар США Марко Рубіо не виключив, що на сьогоднішніх переговорах із Росією він теж буде присутній.

За його словами, Вашингтон під час переговорів із представниками Києва та Москви хоче з'ясувати, на що готова піти кожна зі сторін, щоб мир нарешті настав.

