Посланець Путіна вилетів у Маямі на зустріч із Віткоффом і Кушнером, - Reuters

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв уже попрямував до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання питання мирного плану для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

"Тристоронні контакти з українською стороною не плануються", - сказало російське джерело, знайоме з ходом візиту.

Reuters зазначає, що зустріч Дмитрієва в Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

До слова, президент США Дональд Трамп написав у себе в соцмережах, що він теж прямує до Флориди, де заплановано багато зустрічей. Які саме - він не уточнив.