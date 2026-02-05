Київ має план на випадок тривалого блекауту: що в ньому

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як Київ має діяти у разі тривалого блекауту. План передбачає резервне живлення, обігрів людей, оповіщення через транспорт з гучномовцями.

Про це на запит РБК-Україна відповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Читайте також: "Це катастрофа, але наша реальність": найскладніша зима для Києва у цифрах і фактах

Головне:

У Києві для забезпечення роботи критичної інфраструктури є близько 200 генераторів.

Є план дій на випадок тривалого блекауту.

Передбачені мобільні групи, ремонтні роботи, координація служб і моніторинг загроз.

У кризових умовах в столиці розгортають "пункти незламності", забезпечують воду, обігрів і психологічну допомогу.

Деснянський район не визнавали зоною гуманітарної катастрофи.

Події після ракетної атаки 9 січня 2026 року в Києві офіційно визнали надзвичайною ситуацією воєнного характеру регіонального рівня.

Евакуація не здійснюється. Сам такий план є у міста, він оновлюється щорічно відповідно до умов, загроз.

Київ має план на випадок тривалого відключення електрики (інфографіка РБК-Україна)

У КМДА заявили, що критична інфраструктура Києва має резервне живлення на випадок надзвичайних ситуацій. За даними міської влади, підприємства, які відповідають за тепло, воду та енергетику, забезпечили ключові об’єкти мають близько 200 генераторів.

Також у столиці є окремий план дій на випадок тривалого блекауту. Його підготували як доповнення до загального плану реагування на надзвичайні ситуації Києва.

У разі масштабного відключення світла міські служби мають направляти мобільні групи для оцінки ситуації, координувати роботу рятувальників, поліції та інших структур, визначати пріоритетні ділянки для ремонту та забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури резервним живленням.

Також план передбачає розгортання "пунктів незламності", підвіз питної та технічної води, використання мобільних систем обігріву, оповіщення населення через спеціальний транспорт із гучномовцями та надання психологічної допомоги.

Окремо у КМДА зазначили, що рішення про визнання Деснянського району зоною гуманітарної катастрофи не ухвалювали. Водночас наслідки ракетної атаки на Київ 9 січня 2026 року офіційно класифікували як надзвичайну ситуацію воєнного характеру регіонального рівня.

Щодо можливої евакуації, у місті діє план, затверджений у липні 2024 року. Він передбачає переміщення мешканців у межах Києва, без масової евакуації за межі столиці. У КМДА додали, що ці плани оновлюють щорічно залежно від загроз.

Питання - Відповідь (FAQ)

Чи вся критична інфраструктура Києва забезпечена альтернативним живленням?

Так. У міста є приблизно 200 генераторів, які мають підтримувати роботу важливих систем (тепло, вода, електрика тощо) у кризовій ситуації.

Чи є чіткий сценарій дій, якщо буде мороз -25 і новий обстріл?

Так. Є спеціальний план дій на випадок тривалого блекауту, він є додатком до загального плану реагування на надзвичайні ситуації.

Що саме вони планують робити при блекауті?

Оцінюватимуть ситуацію мобільними групами, координуватимуть роботу служб, визначатимуть пріоритети ремонту, розгортатимуть пункти допомоги та забезпечуватимуть воду й обігрів.

Чи допускає влада, що Деснянський район визнають зоною гуманітарної катастрофи?

Ні, такого рішення не ухвалювали. Події після атаки 9 січня 2026 року офіційно класифіковані як надзвичайна ситуація воєнного характеру регіонального рівня.

Чи розглядають евакуацію людей з району в район або з Києва?

Про евакуацію мова не йде. Але сам план евакуації є, але він передбачає переміщення в межах Києва, а не масовий виїзд зі столиці.