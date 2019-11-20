ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский прибыл в Очаков встретить украинские корабли, возвращенные из плена РФ

Новости » Общество     20.11.2019 - 23:44
Зеленский прибыл в Очаков встретить украинские корабли, возвращенные из плена РФ
Фото: корабли (mil.gov.ua)

Встреча состоялась на несколько часов позже в связи с поломкой самолета президента

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Николаевской области, куда прибыл встретить возвращенные из российского плена украинские военные катера, которые в среду, 20 ноября, прибыли в Очаков. Об этом передает РБК-Украина.

Визит президента транслирует местное издание "Ник-Вести" и офис президента. Сейчас Зеленский поднялся на борты кораблей "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", чтобы осмотреть их состояние после плена. Известно, что катера не на ходу - в Очаков их доставили буксиром.

Напомним, в Военно-морских силах Украины сообщили, что с украинских кораблей были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. Госбюро расследований и военная прокуратура проведут следственные действия для того, чтобы получить полную картину состояния кораблей.

В МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.

Добавим, 18 ноября Россия передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Инцидент произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе - российские военные захватили корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу якобы за нарушение российской границы.

В ВМС рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей Освобожденные корабли начали прибывать в Очаков
Новости Украины корабльвмс Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь