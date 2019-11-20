Возвращенные РФ корабли проверили на наличие взрывчатки

Фото: буксир "Яны Капу" возвращается в Украину (dumskaya.net)

Украинские водолазы осмотрели повреждения кораблей и обращали внимание на наличие взрывных устройств

Украинские катера "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", которые после годичного плена вернулись в Украину, проверили на наличие взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Андрей Цаплиенко в Facebook.

По его словам, украинские водолазы осмотрели повреждения кораблей и обращали внимание на наличие взрывных устройств.

"Происходило водолазное обследование кораблей во время приема. Украинские водолазы осматривали повреждения кораблей. И, на всякий случай, наличие взрывных устройств. Может, кто из россиян забыл", - написал он.

Фото: проверка возвращенных РФ кораблей (facebook.com)

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву украинская сторона сможет говорить о компенсации за захват Россией кораблей и моряков.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные захватили корабли Военно-морских сил Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу за якобы нарушение российской границы.