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В ВМС рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей

Новости » Политика     20.11.2019 - 21:17
В ВМС рассказали о состоянии возвращенных Россией кораблей
Фото: украинские корабли (mil.gov.ua)

ГБР и военная прокуратура проведут ряд следственных действий

Из украинских кораблей "Яны Капу", "Никополь", "Бердянск", которые после годичного плена вернулись в Украину, были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается, ГБР и военная прокуратура проведут ряд следственных действий.

"Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанциях", - сообщил адмирал Игорь Воронченко.

Напомним, сегодня украинские водолазы осмотрели повреждения украинских кораблей, а также нет ли на них взрывных устройств.

Ранее в МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.

18 ноября Россия передала Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные захватили корабли ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые пытались пройти из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу за якобы нарушение российской границы.

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