Зеленський прибув в Очаків зустріти українські кораблі, повернені з полону РФ

Фото: кораблі (mil.gov.ua)

Зустріч відбулася на кілька годин пізніше у зв'язку з поломкою літака президента

Президент України Володимир Зеленський вже знаходиться в Миколаївській області, куди прибув зустріти повернені з російського полону українські військові катери, які в середу, 20 листопада, прибули до Очакова. Про це передає РБК-Україна.

Візит президента транслює місцеве видання "Ник-Вести" і офіс президента. Зараз Зеленський піднявся на борти кораблів, щоб оглянути їх стан після полону. Відомо, що катери не на ходу - в Очаків їх доставили буксиром.

Нагадаємо, у Військово-морських силах України повідомили, що з українських кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання. Держбюро розслідувань і військова прокуратура проведуть слідчі дії для того, щоб отримати повну картину стану кораблів.

У МЗС України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Російською Федерацією кораблів і моряків.

Додамо, 18 листопада Росія передала Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Інцидент стався 25 листопада 2018 року в Керченській протоці - російські військові захопили кораблі ВМС України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси в Маріуполь. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили в окуповану Керч, потім в Сімферополь, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.