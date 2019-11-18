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Украина может потребовать компенсацию от России за захват кораблей, - МИД

Новости » Политика     18.11.2019 - 18:10
Украина может потребовать компенсацию от России за захват кораблей, - МИД
Фото: Екатерина Зеленко (РБК-Украина)

О сумме компенсации можно будет говорить после экспертизы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Россией украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Она отметила, что в будущем состоится тщательная экспертиза украинских судов после того, как они будут переданы Украине.

"Сначала надо их увидеть, в каком они виде, не была ли с них изъята техника, оборудование, документация. То есть много элементов, которые затем могут представлять вещественные доказательства. И только на основании того, каким будет решение арбитражного трибунала, можем говорить о каких-то суммах", - сказала Зеленко.

Первые слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 21 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача захваченных украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН.

Напомним, сегодня началась передача украинских судов "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", которые в данное время направляются домой. Их захватила российская сторона вместе с 24 украинскими моряками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Моряки вернулись домой в начале сентября.

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