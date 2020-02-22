Зеленский обратился к украинцам, а суд в РФ приговорил Гриценко к 6 годам тюрьмы: новости за 21 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам тюрьмы, на "Укроборонсервисе" прошли обыски. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 21 февраля, - в материале РБК-Украина

Зеленский обратился к украинцам из-за событий в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах против поселения эвакуированных граждан из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

Он отметил, что понимает обеспокоенность местных жителей по ситуации. "Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости", - заявил президент.

Кроме того, он добавил, что украинцы должны доверять логическому мышлению и здравому смыслу.

Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Об этом он рассказал в интервью росСМИ.

Впрочем, по словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

"К сожалению, вот он (Зеленский, - ред.) приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом РБК-Украина сообщил источник в Госбюро расследований.

По его словам, ГБР обратилось в суд с ходатайством о принудительном приводе Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко проходит свидетелем в 13 уголовных процессах. В Госбюро расследований отмечалось, что в этих делах прошло более десятка обысков, назначили 35 экспертиз и наложили пять арестов.

Суд в России приговорил Гриценко к 6 годам тюрьмы

Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ.

Пассажирку поезда Киев-Москва сняли с рейса из-за подозрения на коронавирус

В пятницу, 21 февраля, гражданку Китая сняли с поезда Киев-Москва в Суземке Брянской области. У нее была высокая температура, поэтому медики решили обследовать ее на заражение коронавирусом. Китаянку перевезли в инфекционную больницу Брянска, она находилась в изолированной комнате.

Однако результаты обследования показали отсутствие коронавируса.

На "Укроборонсервисе" прошли обыски

В комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" прошли обыски по делу о нанесении убытков государству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна "Укроборонпром" провели обыски в комплексе зданий "Укроборонсервиса". По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Гаагский трибунал подтвердил свою юрисдикцию по делу о морской агрессии РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пристайко в Twitter.

По его словам, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.

В Раде заметили очередного кнопкодава: видео с первым "криминалом"

В Верховной Раде зафиксировали новый случай кнопкодавстка - на заседании 21 февраля внефракционный народный депутат мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк несколько раз нарушил процедуру личного голосования.

Про очередного "пианиста" в парламенте сообщает движение "Честно". Также появилось соответствующее видео.

Случай кнопкодавства стал первым после криминализации неличного голосования.