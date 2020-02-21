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Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Новости » Политика     21.02.2020 - 18:53
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Печерский райсуд санкционировал принудительный привод Порошенко в ГБР

Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом РБК-Украина сообщил источник в Госбюро расследований.

По его словам, ГБР обратилось в суд с ходатайством о принудительном приводе Порошенко.

"Действительно, подтверждаем, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и разрешил принудительную доставку Порошенко на допрос", - сказал РБК-Украина источник в бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко проходит свидетелем в 13 уголовных процессах. В Госбюро расследований отмечалось, что в этих делах прошло более десятка обысков, назначили 35 экспертиз и наложили пять арестов.

Отметим, после проигрыша президентских выборов весной 2019 года имя Порошенко стало фигурировать в уголовных делах, открытых по заявлениям адвоката из окружения бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований якобы готовило проект сообщения о подозрении Порошенко. Якобы ему собираются инкриминировать насильственное свержение конституционного строя.

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