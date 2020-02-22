Зеленський звернувся до українців, а суд в РФ засудив Гриценко до 6 років в'язниці: новини за 21 лютого

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, Суд в РФ засудив екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка до 6 років в'язниці, на "Укроборонсервісі" пройшли обшуки. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 21 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський звернувся до українців через події в Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через протести у Нових Санжарах проти поселення евакуйованих громадян з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

Він зазначив, що розуміє стурбованість місцевих жителів по ситуації. "Я розумію, що у певної частини місцевих мешканців виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості", - заявив президент.

Крім того, він додав, що українці повинні довіряти логічного мислення та здорового глузду.

Путін хоче домовитися з Зеленським про поліпшення відносин України і РФ

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Втім, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася.

"На жаль, ось він (Зеленський, - ред.) приїхав з Парижа (з саміту в нормандському форматі, - ред.) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання ", - підкреслив Путін.

Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит

Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід колишнього президента України Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це РБК-Україна повідомило джерело в Держбюро розслідувань.

За його словами, ДБР звернулося в суд з клопотанням про примусовий привід Порошенка. "Справді, підтверджуємо, що суд задовольнив клопотання ДБР і дозволив примусову доставку Порошенка на допит", - сказало РБК-Україна джерело в бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко проходить свідком у 13 кримінальних процесах. У Держбюро розслідувань зазначалося, що в цих справах пройшло більше десятка обшуків, призначили 35 експертиз і наклали п'ять арештів.

Суд у Росії засудив Гриценко до 6 років в'язниці

Суд в РФ засудив екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років в'язниці. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив Гриценка до шести років колонії за нібито заклики до терористичних актів на території РФ.

Пасажирку поїзда Київ-Москва зняли з рейсу через підозри на коронавірус

В п'ятницю, 21 лютого, громадянку Китаю зняли з поїзда Київ-Москва в Суземці Брянської області. У неї була висока температура, тому медики вирішили обстежити її на зараження коронавірусом. Китаянку перевезли в інфекційну лікарню Брянська, вона перебувала в ізольованій кімнаті.

Однак результати обстеження показали відсутність коронавіруса.

На "Укроборонсервісі" пройшли обшуки

У комплексі будівель державного підприємства "Укроборонсервіс" пройшли обшуки у справі про нанесення збитків державі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора із залученням фахівців внутрішнього аудиту концерну "Укроборонпром" провели обшуки в комплексі будівель "Укроборонсервісу". За даними слідства, посадовці завдали державі значних збитків. Крім того, вони можуть бути причетні до присвоєння, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФ

Голова Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко у Twitter.

За його словами, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

У Раді помітили чергового кнопкодава: відео з першим "криміналом"

У Верховній Раді зафіксували новий випадок кнопкодавстка - на засіданні 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Про чергового "піаніста" в парламенті повідомляє рух "Чесно". Також з'явилося відповідне відео.

Випадок кнопкодавства став першим після криміналізації неособистого голосування.