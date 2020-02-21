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На "Укроборонсервисе" прошли обыски

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 16:31
На "Укроборонсервисе" прошли обыски
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Обыски прошли по делу о значительных убытках государству

В комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" прошли обыски по делу о нанесении убытков государству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна "Укроборонпром" провели обыски в комплексе зданий "Укроборонсервиса". По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм и букмекерским конторам.

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