Суд в России приговорил Гриценко к 6 годам тюрьмы

Фото: Анатолий Гриценко (РБК-Украина)

Прокурор просил 9 лет тюрьмы

Суд в РФ приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ.

Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.

РБК-Украина писало, что в России Гриценко обвинили в призывах к терактам. В июле 2017 года в эфире "112 Украина" он заявлял, что если ситуация со взрывами авто в Киеве "на самом деле война, а не игрища для президента, то на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны по два взорваться в Таганроге или Москве".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Следком РФ открыл новые дела против украинских военных якобы за обстрелы гражданских объектов на Донбассе.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный на Донбассе под огневым прикрытием совершили попытку прорваться через линию разграничения. В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение.