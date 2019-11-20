ГБР проводит 13 расследований, связанных с Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Всего пятого президента 23 раза вызывали на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что в этих производствах, в частности, уже провели 12 обысков, назначены 35 экспертиз и наложили пять арестов.

Кроме того, в ГБР сообщили, что удалось провести три допросы Порошенко. Еще 20 раз он не появлялся по требованию следователей.

Среди производств, в которых проводит расследование ГБР, - переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло за собой введение военного положения в Украине год назад. Кроме того, расследование проводят по факту его незаконной переправки через госграницу с использованием поддельных документов (Мальдивы).

Также в ГБР расследуют факты незаконной переправки судьи Чауса в Молдову и незаконное задержание Саакашвили и выдворении его в Польшу.

Кроме того, производство открыто по факту захвата государственной власти и подлога при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде.

Еще одно производство касается уклонения от уплаты налогов и последующей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже телеканала "Прямой".

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проект сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польше в 2018 году.