ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР проводит 13 расследований, связанных с Порошенко

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:23
ГБР проводит 13 расследований, связанных с Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Всего пятого президента 23 раза вызывали на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что в этих производствах, в частности, уже провели 12 обысков, назначены 35 экспертиз и наложили пять арестов.

Кроме того, в ГБР сообщили, что удалось провести три допросы Порошенко. Еще 20 раз он не появлялся по требованию следователей.

Среди производств, в которых проводит расследование ГБР, - переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло за собой введение военного положения в Украине год назад. Кроме того, расследование проводят по факту его незаконной переправки через госграницу с использованием поддельных документов (Мальдивы).

Также в ГБР расследуют факты незаконной переправки судьи Чауса в Молдову и незаконное задержание Саакашвили и выдворении его в Польшу.

Кроме того, производство открыто по факту захвата государственной власти и подлога при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде.

Еще одно производство касается уклонения от уплаты налогов и последующей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже телеканала "Прямой".

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проект сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польше в 2018 году.

Директор ГБР и его следователи будут отвечать перед законом, - адвокат Порошенко В ГПУ рассказали, в чем подозревают главу "Укрэксимбанка"
Новости Украины Порошенко ПетрГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь