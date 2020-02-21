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Twitter тестирует новые функции борьбы с “фейками”

Новости » Телеком & IT     21.02.2020 - 15:57
Twitter тестирует новые функции борьбы с “фейками”
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Функция позволит проверенным людям корректировать информацию или помечать ее как ложную

Социальная сеть Twitter экспериментирует с функциями, что позволят обозначать ложную информацию или "фейки" под твитом пользователям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что такая функция является одной из многих, что сейчас проходят этап тестирования.

"Twitter тестирует маркировку светлым цветом публикаций политиков и других публичных лиц с ложью или ложной информацией сразу под постом", - говорится в сообщении.

Также эта фунция поможет журналистам или людям, которые занимаются “фактчеком” помечать цветом информацию в твите, которая является неправдивой или манипулятивной.

То есть функция позволит проверенным людям корректировать информацию.

Пока Twitter не сообщает дату выпуска новых функций по борьбе с дезинформацией.

Напомним, Twitter будет помечать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на аккаунт Epilepsy Foundation была совершена атака с помощью анимированных изображений, которые могли вызвать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

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