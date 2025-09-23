Зеленський обговорив захист релігійної свободи з Патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та обговорив шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
За словами президента, під час зустрічі він поінформував патріарха про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями співпраці з американською командою, а також "запросив Його Всесвятість приїхати до України".
"Дякую Вселенському Патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців та засудження дій РПЦ, яка благословила вбивства українців", - заявив Зеленський.
У понеділок, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів.
Під час відвідин американської столиці, глава держави проведе десятки зустрічей з лідерами та керівниками, відвідає саміт Генасамблеї ООН, саміт на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та щорічний саміт Кримської платформи.
Станом на зараз, Зеленський провів переговори зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Під час зустрічі глава держави поінформував генерала про ситуацію на фронті російсько-української війни.
Також президент України зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Сторони обговорили використання заморожених російських активів.
Крім того, Зеленський провів зустріч з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили співпрацю між країнами та зусилля із завершення війни.
У вівторок, 23 вересня, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.