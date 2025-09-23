Зеленський обговорив захист релігійної свободи з Патріархом Варфоломієм

За словами президента, під час зустрічі він поінформував патріарха про захист релігійної свободи в Україні, поділився деталями співпраці з американською командою, а також "запросив Його Всесвятість приїхати до України".

"Дякую Вселенському Патріарху за підтримку, солідарність, адвокацію інтересів України, постійні молитви за всіх українців та засудження дій РПЦ, яка благословила вбивства українців", - заявив Зеленський.