Трамп завтра зустрінеться із Зеленським

США, Понеділок 22 вересня 2025 20:30
UA EN RU
Трамп завтра зустрінеться із Зеленським Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила під час брифінгу.

За її словами, зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у вівторок, 23 вересня.

Окрім Зеленського у Трампа заплановано зустріч з Генеральним секретарем ООН і лідерами Аргентини та Європейського союзу.

"Завтра він візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як «глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок», та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Зустріч Зеленського і Трампа

Варто нагадати, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп може зустрітися із Зеленським. За його словами, така зустріч, імовірно, відбудеться в рамках тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Також сьогодні Зеленський звернув увагу на те, що Російська Федерація завдала по Україні масованого удару напередодні початку Генасамблеї ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.

"Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову", - сказав Зеленський.

