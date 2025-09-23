Зеленский обсудил защиту религиозной свободы с Патриархом Варфоломеем

По словам президента, во время встречи он проинформировал патриарха о защите религиозной свободы в Украине, поделился деталями сотрудничества с американской командой, а также "пригласил Его Святейшество приехать в Украину".

"Спасибо Вселенскому Патриарху за поддержку, солидарность, адвокацию интересов Украины, постоянные молитвы за всех украинцев и осуждение действий РПЦ, которая благословила убийства украинцев", - заявил Зеленский.