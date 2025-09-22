Зеленський прибув із візитом до Нью-Йорка: заплановані десятки зустрічей
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. Глава держави планує взяти участь у сесії Генасамблеї ООН та низці інших заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Зеленського.
Президент зазначив, що прибув разом із першою леді Оленою Зеленською та командою в Нью-Йорк для участі в осінній сесії Генеральної Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику.
Метою поїздки глава держави назвав "підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною - війною, яку Росія почала в Криму".
"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", - зазначив Зеленський.
Він додав, що під час візиту заплановані майже два десятки зустрічей і "попереду насичені кілька днів".
"Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!", - підкреслив президент.
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, на вівторок, 23 вересня, запланована зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
Раніше Зеленський заявив, що Росія вчетверте супроводжує початок сесії Генасамблеї ООН смертоносними обстрілами України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни Європи посилити підтримку України для перемоги російського агресора.