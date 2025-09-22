Зеленський прибув із візитом до Нью-Йорка: заплановані десятки зустрічей

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сполучених Штатів Америки. Глава держави планує взяти участь у сесії Генасамблеї ООН та низці інших заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Зеленського.

Президент зазначив, що прибув разом із першою леді Оленою Зеленською та командою в Нью-Йорк для участі в осінній сесії Генеральної Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику.

Метою поїздки глава держави назвав "підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною - війною, яку Росія почала в Криму".

"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час візиту заплановані майже два десятки зустрічей і "попереду насичені кілька днів".

"Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!", - підкреслив президент.