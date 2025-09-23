Зеленський доповів Келлогу про контрнаступ ЗСУ біля Покровська і Добропілля

Президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. Він поінформував генерала про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та президенту США Дональду Трампу - за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", - резюмував Зеленський.

Також вони торкнулися теми розвитку співпраці України та США. Зокрема, мова йшла про взаємовигідні угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.

"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська", - заявив президент.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував про чергові успіхи української армії на фронті.

Він повідомив, що за 21 вересня ЗСУ відновили контроль на 1,3 км квадратних, а також провели пошук і знищили противника на території 2,1 км квадратних Покровського району Донецької області.

Крім того, ЗСУ в ході контрнаступу на Добропільському напрямку повернули під свій контроль 7 населених пунктів, і від ДРГ противника зачистили 9.

Також близько тижня тому президент України Володимир Зеленський розповів, що в Сумській області ЗСУ просуваються в бік державного кордону України, а в Харківській області ворог несе великі втрати.

Зеленський у Нью-Йорку

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 23 вересня президент України разом з українською делегацією прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей і саміті Кримської платформи.

Глава держави поінформував, що у нього під час візиту заплановано майже два десятки зустрічей. Частина з них уже розпочалася, а також відомо, що сьогодні, 23 вересня, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.