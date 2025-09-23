Зеленський зустрівся з Токаєвим: обговорили завершення війни та співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили зусилля для завершення війни та співпрацю між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський наголосив, що зараз ключове завдання - це досягнення справедливого і тривалого миру із надійними гарантіями безпеки.

Також президент розповів, що він обговорив з Токаєвим зусилля для закінчення війни, а також питання співпраці між Україною та Казахстаном.

"Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - поінформував глава держави.

Окрім того, Володимир Зеленський висловив подяку Казахстану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.