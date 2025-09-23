Зеленський зустрівся з Токаєвим: обговорили завершення війни та співпрацю
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Сторони обговорили зусилля для завершення війни та співпрацю між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський наголосив, що зараз ключове завдання - це досягнення справедливого і тривалого миру із надійними гарантіями безпеки.
Також президент розповів, що він обговорив з Токаєвим зусилля для закінчення війни, а також питання співпраці між Україною та Казахстаном.
"Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - поінформував глава держави.
Окрім того, Володимир Зеленський висловив подяку Казахстану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Зеленський у Нью-Йорку
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня Володимир Зеленський прибув з українською делегацією до Нью-Йорка, щоб взяти участь в осінній сесії Генасамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей і щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025 році вперше відбудеться на глобальному майданчику.
Президент поінформував, що під час візиту заплановано майже два десятки зустрічей.
Крім того, глава ОП Андрій Єрмак розповів про завдання, які стоять перед Україною під час візиту. За його словами, йдеться про збереження і посилення санкцій проти Росії, залучення нової підтримки для України, надання більшого імпульсу поверненню полонених і викрадених українських дітей, а також прискорення реалізації гарантій безпеки для України.