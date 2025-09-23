ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський обговорив з главою МВФ використання заморожених активів РФ

Вівторок 23 вересня 2025 05:02
UA EN RU
Зеленський обговорив з главою МВФ використання заморожених активів РФ Фото: Володимир Зеленський та Кристаліна Георгієва (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Вони обговорили використання заморожених російських активів та співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував, що сторони домовилися про подальшу співпрацю між урядом України та МВФ.

Окрім того, було приділено увагу черговому порушенню Росією повітряного простору країн-членів НАТО. Зокрема, глава держава згадав інцидент в столиці Данії Копенгагені, де ввечері 22 вересня зафіксували дрони та закрили аеропорт.

"Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників - держав та інституцій - на агресивні провокації, Росія продовжить їх", - розповів президент.

Також Зеленський висловив подяку Георгієвій та МВФ за увагу і програми, які допомагають посилювати економіку України.

Візит Зеленського до Нью-Йорка

Нагадаємо, що в ніч на 23 серпня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей та саміті Кримської платформи

Крім того, глава держави поінформував, що під час цього візиту у нього заплановано майже два десятки зустрічей.

Зокрема, він повідомив, що вже зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаревим. Вони обговорили зусилля для завершення війни в Україні, а також співпрацю між країнами.

Також відомо, що сьогодні, у вівторок, президент Володимир Зеленський має зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні глава держави повідомив, що збирається обговорити з ним гарантії безпеки для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація МВФ Війна в Україні
Новини
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"