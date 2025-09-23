Зеленський обговорив з главою МВФ використання заморожених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Вони обговорили використання заморожених російських активів та співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Також Зеленський висловив подяку Георгієвій та МВФ за увагу і програми, які допомагають посилювати економіку України.

"Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників - держав та інституцій - на агресивні провокації, Росія продовжить їх", - розповів президент.

Окрім того, було приділено увагу черговому порушенню Росією повітряного простору країн-членів НАТО. Зокрема, глава держава згадав інцидент в столиці Данії Копенгагені, де ввечері 22 вересня зафіксували дрони та закрили аеропорт.

Також Зеленський поінформував, що сторони домовилися про подальшу співпрацю між урядом України та МВФ.

"Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки", - заявив президент.

Візит Зеленського до Нью-Йорка

Нагадаємо, що в ніч на 23 серпня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей та саміті Кримської платформи

Крім того, глава держави поінформував, що під час цього візиту у нього заплановано майже два десятки зустрічей.

Зокрема, він повідомив, що вже зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаревим. Вони обговорили зусилля для завершення війни в Україні, а також співпрацю між країнами.

Також відомо, що сьогодні, у вівторок, президент Володимир Зеленський має зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні глава держави повідомив, що збирається обговорити з ним гарантії безпеки для України.