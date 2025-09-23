Зеленський обговорив з главою МВФ використання заморожених активів РФ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою. Вони обговорили використання заморожених російських активів та співпрацю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки", - заявив президент.
Також Зеленський поінформував, що сторони домовилися про подальшу співпрацю між урядом України та МВФ.
Окрім того, було приділено увагу черговому порушенню Росією повітряного простору країн-членів НАТО. Зокрема, глава держава згадав інцидент в столиці Данії Копенгагені, де ввечері 22 вересня зафіксували дрони та закрили аеропорт.
"Обмінялися думками щодо причин. Якщо не буде рішучої відповіді союзників - держав та інституцій - на агресивні провокації, Росія продовжить їх", - розповів президент.
Також Зеленський висловив подяку Георгієвій та МВФ за увагу і програми, які допомагають посилювати економіку України.
Візит Зеленського до Нью-Йорка
Нагадаємо, що в ніч на 23 серпня українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей та саміті Кримської платформи
Крім того, глава держави поінформував, що під час цього візиту у нього заплановано майже два десятки зустрічей.
Зокрема, він повідомив, що вже зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаревим. Вони обговорили зусилля для завершення війни в Україні, а також співпрацю між країнами.
Також відомо, що сьогодні, у вівторок, президент Володимир Зеленський має зустрітися з лідером США Дональдом Трампом. Напередодні глава держави повідомив, що збирається обговорити з ним гарантії безпеки для України.